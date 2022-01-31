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понедельник, 31 января 2022 10:44

В Украине обновили зоны карантина

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На красном уровне эпидопасности в Украине находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Ситуация ухудшилась на Николаевщине. Регион из желтой перешел в оранжевую зону карантинных ограничений, сообщает Минздрав.

"Семь регионов остаются желтыми: Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области", - говорится в сообщении.

В оранжевой зоне находятся 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

Автор: Минздрав
  Желтая зона сократилась на одну область
Желтая зона сократилась на одну область

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По состоянию на 31 января уровень заболеваемости по Украине составляет 801 на 100 тыс. населения, при определенном показателе 75 на 100 тыс. человек. В столице уровень заболеваемости составляет 687 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдают в Ивано-Франковской, Сумской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Автор: Минздрав
  Карантинные ограничения красной зоны
Карантинные ограничения красной зоны

За последние сутки в Украине выявили 22 026 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2 865, медработников – 337. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 064 495 человек. Умерли 100 203 пациента, из них 78 – за последние сутки. Выздоровели 3 622 745 человек, за последние сутки – 4 346.

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31
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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