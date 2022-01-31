Еще одна область усилила карантинные ограничения

Область пока не переходит в красную зону. Фото: pixabay.com

Во Львовской области с 31 января решили усилить карантинные ограничения.

В то же время регион пока не переходит в красную зону, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

С сегодняшнего дня во Львовской области запрещается:

- прием посетителей в барах ресторанах и кафе (разрешено только обслуживание на вынос или с доставкой);

- работа непродовольственных рынков;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;

- прием посетителей в развлекательных заведениях;

- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.

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Вышеуказанные ограничения не применяются, если у всех посетителей старше 18 лет и сотрудников заведения есть отрицательный тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.

В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения Covid-заболеваемости. В красную зону карантина могут попасть Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. В красной зоне карантина уже находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.