В Минздраве назвали шесть регионов, которые могут попасть в красную зону

В красную зону карантина в ближайшее время могут попасть Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.
В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения Covid-заболеваемости, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде 28 января, передает Gazeta.ua.
"Вспышка коронавируса начинается с Запада неслучайно. Ивано-Франковская и Ривненская области имеют один из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации - 36% и 42% взрослого населения соответственно", - сказал он.
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Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки.
"При том, что регионы-лидеры - столица, Киевская и Полтавская области - демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения полным курсом", - добавил Ляшко.
Регионы-лидеры по Covid-вакцинации находятся на желтом уровне эпидопасности и имеют одни из самых низких показателей госпитализаций.
По состоянию на 28 января в Украине в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области. На оранжевом уровне эпидопасности находятся 15 областей, остальные регионы и Киев - в желтой зоне.
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