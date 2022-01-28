В Минздраве назвали шесть регионов, которые могут попасть в красную зону

Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки. Фото: pixabay.com

В красную зону карантина в ближайшее время могут попасть Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения Covid-заболеваемости, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде 28 января, передает Gazeta.ua.

"Вспышка коронавируса начинается с Запада неслучайно. Ивано-Франковская и Ривненская области имеют один из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации - 36% и 42% взрослого населения соответственно", - сказал он.

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Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки.

"При том, что регионы-лидеры - столица, Киевская и Полтавская области - демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения полным курсом", - добавил Ляшко.

Регионы-лидеры по Covid-вакцинации находятся на желтом уровне эпидопасности и имеют одни из самых низких показателей госпитализаций.

По состоянию на 28 января в Украине в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области. На оранжевом уровне эпидопасности находятся 15 областей, остальные регионы и Киев - в желтой зоне.