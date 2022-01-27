Правительство изменило срок получения бустерной дозы Covid-вакцины

На 27 января бустерную дозу в Украине получили 271 119 человек. Фото: pixabay.com

Кабинет министров сократил период получения третьей - бустерной дозы вакцины от коронавируса со 180 до 90 дней.

Об этом свидетельствует постановление от 19 января, опубликованное на сайте правительства.

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Теперь минимальный период получения бустерной дозы составляет 90 дней. Это касается также прививок одной дозой и смешанными вакцинами.

Постановление предусматривает, что после введения бустерной дозы вакцины в сертификате украинца будет отображаться соответствующая отметка – "бустер".

24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".