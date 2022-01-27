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четверг, 27 января 2022 10:57

Covid-вспышка в Раде: вирус скосил больше всего "слуг" за все время пандемии

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Covid-вспышка в Раде: вирус скосил больше всего &quot;слуг&quot; за все время пандемии
Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим парламент заседал 17 декабря. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Среди народных депутатов от партии "Слуга народа" обнаружили 23 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Это самый большой показатель за все время пандемии, сообщила пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в Telegram.

"По состоянию на утро 27 января в партии Covid-19 обнаружили еще у шести народных депутатов. В данный момент болеют 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", - написала Палийчук.

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В случае изменения календарного плана Верховной Рады "слуги" продолжат работать. В настоящее время все руководители фракций поддерживают идею его смены.

"Представители нашей фракции планируют сосредоточиться над работой в комитетах, на округах, в рабочих группах, заниматься подготовкой законопроектов, приобщаться к другим форматам взаимодействия в дистанционном режиме. А в случае необходимости смогут оперативно собраться на пленарное заседание", - добавила Палийчук.

В Верховной Раде хотят сделать двухнедельный карантин из-за большой заболеваемости среди народных депутатов и работников парламента. Планируют открыть новую сессию в следующий вторник, 1 февраля, а затем разойтись на две недели до 15 февраля.

Депутат партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что Верховная Рада может в ближайшее время перейти на дистанционную работу в комитетах.

За сутки 26 января в Украине обнаружили 32 393 новых подтвержденных случаев Covid-19. И это новый рекорд января. В больницы попали 3016 пациентов, умерли 154, выздоровели - 5237.

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