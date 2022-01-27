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четверг, 27 января 2022 07:47

Еще одна область перешла в красную зону: какие ограничения в регионе

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Еще одна область перешла в красную зону: какие ограничения в регионе
27 января в Ровенской области начал действовать красный уровень эпидемиологической ситуации. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В четверг, 27 января, в Ровенской области начал действовать красный уровень эпидемиологической ситуации.

Учеников всех школ области переводят на дистанционное обучение, сообщает Gazeta.ua.

В "красной" зоне карантинных ограничений запрещается работа кафе и ресторанов, кроме доставки и на вынос, ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры, кинотеатров и театров, фитнес-клубов и спортзалов, бассейнов, вещевых рынков.

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Ограничения не будут применять, если и персонал заведений, и посетители имеют "зеленый" Covid-сертификат.

Число больных коронавирусом на Ровенщине постоянно растет, по словам медиков. За последние три дня увеличилась вдвое, по сравнению со всей прошлой неделей. Инфекционное отделение городской больницы Ровно заполнено больными более чем на 95%. Именно поэтому еще три отделения перепрофилировали под Covid-19.

Ивано-Франковская область первой попала в красную зону карантина из-за роста случаев коронавируса. Ограничения там действуют с 24 января.

Распространяется штамм "Омикрон". Он очень заразен, но относительно легко переносится. Именно поэтому большинство больных лечатся дома, говорят медики.

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