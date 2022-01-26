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четверг, 27 января 2022 02:52

Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается

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Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
На фото Алексей, которому сделали более 20 Covid-прививок. Утверждает, что после такого количества вакцины чувствует себя хорошо. Фото: скриншот с видео

Житель Сум Алексей 27 раз вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко на совещании в Сумском горсовете, передает Sumy.Today.

Вакцинированный мужчина рассказал, что сделал это ради популярности. Чтобы в очередной раз иммунизироваться, он путешествует по Украине. Однажды ему удалось получить целых пять доз вакцины, говориться в сюжете "Сьогодні".

"Хотел быть популярным. Также подумал, что в Харькове мне дадут путевку в санаторий, хотя бы на месяц, потому что там лучшее питание. А в Сумах мне отказали в этом", - пояснил Алексей и добавил, что намерен дойти до 30 прививок.

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Бывший семейный врач мужчины Надежда Гордиенко рассказала, что из-за назойливости пациента, она была вынуждена расторгнуть соглашение с Алексеем. По ее словам, мужчина круглосуточно ей звонил и без записи приходил на прием.

Врач Оксана Иващенко, впервые вакцинировавшая мужчину, сообщила, что после прививки Алексей всем рассказывал, что медики "за вакцинацию дали ему талоны на еду", что было неправдой.

Скорее всего, мужчина получал прививки в центрах вакцинаций, где не всегда успевают проверить данные о приходящих к ним людях, отметили медики. В родном городе мужчине удалось вакцинироваться только два раза.

В системе Helsi, куда вносят данные о вакцинации, никаких предохранителей на подобный случай нет. Однако у таких людей могут возникнуть проблемы с получением Covid-сертификата.

"Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации", – сказал директор сервиса Helsi Евгений Донец.

За прошлые сутки, 25 января, в Украине зафиксировали 24 321 новый случай Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Подобные показатели были в ноябре.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Ивано-Франковской области –1972, в Киеве – 1919, Львовской – 1886, Тернопольской – 1506 и Хмельницкой области – 1471.

В общем в Украине двумя дозами вакцинировались 14 519 768 человек.

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