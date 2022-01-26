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Минздрав разрешил экстренное применение таблеток от Covid-19

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Минздрав разрешил экстренное применение таблеток от Covid-19
Лекарство "Молнупиравир" предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелых симптомов - Минздрав. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины одобрило экстренное использование препарата для лечения Covid-19 "Молнупиравир".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook 26 января.

"Это препарат, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой", - отметили в сообщении.

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По информации Минздрава, в других странах "Молнупиравир" используется для пациентов с по крайней мере одним фактором риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата министерство начало еще в прошлом году.

"Молнупиравир" - это таблетки, производимые американской компанией Merck & Co. По данным производителя, среди пациентов, принимавших "Молнупиравир", только 7,3% госпитализировали в течение 30 дней после диагностирования. Среди пациентов, получавших плацебо, этот показатель составил 14,1%. Во время лечения никто из людей, принимавших лекарства, не умер от коронавируса по сравнению с восемью смертельными случаями среди принимавших плацебо.

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