ВОЗ назвала "переломным моментом" появление лекарств от Covid-19

Появились лекарства от коронавируса. Фото: Reuters

Заявление американской компании MSD (Merck) об успешных испытаниях препарата Molnupiravir ("Молнупиравир") против Covid-19 является хорошей новостью в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Появление таблеток, которые позволяют значительно снизить риски госпитализации или смерти после заражения Covid-19, это "безусловно, хорошая новость", сказала представитель ВОЗ Мария Ван Керхове, пишет CNBC.

В ВОЗ ожидают от производителей лекарства необработанные данные испытаний препарата.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан отметил, что препараты, подобные Molnupiravir, считаются своего рода "святым Граалем" для лечения.

"Если вы сможете остановить вирус до того, как он сделает кого-то очень больным, то в этом смысле это будет переломный момент", — сказал он.

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Компания Merck разработала экспериментальный препарат против тяжелой формы Covid-19. Результаты испытаний свидетельствуют, что он снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину.