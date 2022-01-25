Третья область собирается ввести локдаун на этой неделе

Дистанционное обучение планируют ввести до 4 февраля. Фото: pixabay.com

Во Львовской области со среды введут красную зону карантина. Все образовательные учреждения, кроме детсадов, собираются перевести на дистанционное обучение.

В регионе запретят развлекательные мероприятия и на 50% ограничат проезд в общественном транспорте, сообщил во время пресс-брифинга директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает "Львовский портал".

"С 26 января во Львовской области начнут действовать новые ограничения. Во-первых, это дистанционное обучение во всех учебных заведениях, кроме дошкольного. Во-вторых, запрет всех развлекательных массовых мероприятий. Также усилят контроль за соблюдением ограничений", - сказал он.

Дистанционное обучение планируют ввести до 4 февраля.

"Решение вынужденное, но облгосадминистрация должна идти на такие действия, чтобы предотвратить нагрузку на систему здравоохранения. Тревожным является тот факт, что в области наблюдается динамика в части заполнения детских коек в больницах. Более 150 детей находятся в Covid-стационаре", - добавил Чемерис.

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Заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС состоится 25 января в 17:00. Если динамика заболеваемости коронавирусом будет расти, с 1 февраля могут ввести дополнительные ограничения. В частности запретят работу ресторанов, кафе, спортивных клубов и фитнес-центров.

24 января во Львовской области зафиксировали 2299 новых случаев коронавирусная. Госпитализировали 228 человек За все время в области подтвердили Covid-19 в 242 791 лица. Умерли - 6163 человека.

С 27 января Ровенская область переходит в красную зону карантинных ограничений. По состоянию на вторник на красном уровне эпидопасности находится Ивано-Франковская область. На оранжевом уровне - 14 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая. Остальные области и столица - на желтом уровне.