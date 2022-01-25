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вторник, 25 января 2022 07:49

Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

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По состоянию на утро вторника в мире диагностировали более 355 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в США, Индии и Франции свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 33-м месте в мире и на 18-м среди стран Европы.

"В Индии произошла вспышка штамма коронавируса Omicron. В стране наблюдается рост количества больных и госпитализаций", - говорится в сообщении.

В США 23 января зафиксировали более 465 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии - более 255 тыс., а во Франции - более 108 тыс. новых инфицированию Далее по количеству больных в рейтинге находятся Испания и Германия.

Лидерами по суточной смертности стали: США, Россия и Индия, всего умерло более 6,6 тыс. человек. По этому показателю Украина на 20-м месте в мире и на девятом в Европе.

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Автор: worldometers.info
 

За все время пандемии излечились от недуга более 282 млн человек. Сейчас насчитывается более 60 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтвердили более 5,6 млн смертей.

Пик коронавируса в Украине ожидается примерно с середины до конца февраля. Если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили предыдущие волны, то пик этой наступит через несколько недель.

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Дата
25
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