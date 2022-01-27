Назвали страны, в которых больше всего свирепствует коронавирус

В США за сутки более 3 тыс. человек умерли от Covid-19. Фото: t.me/KyivCityOfficial

25 января в мире диагностировали 3 524 641 новый случай заболевания Covid-19.

Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии. Кроме того, в Штатах за сутки от коронавируса умерли более 3 тыс. человек. Такие данные сообщает сайт Worldometers.

Отмечается, что в США зафиксировали более 533 тыс. во Франции – более 428 тыс. и в Индии – более 286 тыс. новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Германия. Украина – на 25-м месте.

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Больше всего смертей за сутки от коронавируса в США (3143), России (657), Бразилии (606). Всего в мире за сутки от болезни умерли 10 352 пациентов.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Италия. По суточной смертности от коронавируса в лидерах Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии вылечились от болезни 287 669 870 человек. Умерли – 5 645 727.

За сутки 25 января в Украине зафиксировали 24 321 новый случай коронавирусной болезни Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Подобные показатели были в ноябре. Госпитализировали 3073 человека, умер 121 человек.