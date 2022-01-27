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четверг, 27 января 2022 00:56

Следующие штаммы Covid-19 будут еще более заразными, чем Omicron – ВОЗ

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Следующие штаммы Covid-19 будут еще более заразными, чем Omicron – ВОЗ
ВОЗ рассказала о штаммах коронавируса. Фото: BBC

Увеличение продолжительности циркулирования коронавируса увеличивает его способность мутировать.

Пока ничего неизвестно относительно свойств будущих штаммов Covid-19, но можно не сомневаться в том, что они будут заразнее Omicron, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

"Omicron не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", - заявила специалист ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Очень важно уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения. В первую очередь, учитывая, что некоторые инфицированные Covid-19 пациенты имеют долгосрочные последствия, которые пока не удалось тщательно изучить.

В Украине началась новая волна коронавируса. Ежедневно его подтверждают почти 20 тыс. человек. Распространяется штамм "Омикрон".

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