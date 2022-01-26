Школьников рекомендуют отправить на дистанционку

Из-за новой вспышки коронавируса в Украине рекомендуется перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. Фото: pixabay.com

Украинских школьников 5-11 классов из-за новой вспышки коронавируса рекомендуют перевести на дистанционное обучение.

В то же время детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме, сообщает Министерство образования и науки.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение детских садов и учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов заведений среднего общего образования разрешается", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина на пороге пика Сovid-заболеваемости - прогноз

Министерство образования и науки уже направило учебным заведениям письма. Дистанционное обучение рекомендуют ввести минимум на две недели.

Также рекомендуется перейти на дистанционку в колледжах и университетах.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай коронавирусной болезни Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Подобные показатели были в ноябре. Больше всего инфицированных зафиксировали в Ивано-Франковской области –1972, в Киеве – 1919, Львовской – 1886, Тернопольской – 1506 и Хмельницкой области – 1471.