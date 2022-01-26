Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России

На фоне информации о возможной новой волне российской агрессии в Верховной Раде много говорят о защите Украины и подготовке к обороне. С лидерами фракций и руководителями парламента 25 января встречался министр обороны Алексей Резников.

Gazeta.ua спросила у народных депутатов, как они готовятся к возможной угрозе и что советуют делать украинцам. Ответ дал и министр обороны.

Автор: Сергей Старостенко "Когда придет время – прибуду в пункт сбора и буду выполнять приказы командира", говорит Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в случае широкомасштабной агрессии придет в военкомат.

"Я военнообязанный. Когда придет время – прибуду в пункт сбора и буду выполнять приказы командира. Форма у меня есть, обувь – но это все предоставят. Не советую украинцам собирать тревожные чемоданы. Ситуация полностью контролируемая. Мы живем в условиях войны восемь лет. Мы хотим, чтобы я не могла работать. Ситуация не хуже весны. Сейчас из-за западных СМИ нагнетают ситуацию", – говорит нардеп.

Министр обороны Алексей Резников тоже не советует собирать тревожные чемоданы.

Автор: Reuters Олексей Резников рассказал, что в случае новой волны агрессии России будет оставаться на рабочем месте

"Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум, держите при себе необходимые вещи, если ваш ребенок где-то упадет и набьет синяки. Купите йода, не более того", – отмечает министр.

Резников рассказал, что в случае новой волны агрессии России будет оставаться на рабочем месте.

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"Я, как министр обороны, должен быть вместе с главнокомандующим в случае любого критического развития событий. Я буду на своем рабочем месте и буду выполнять задачи министра обороны", – говорит министр.

Автор: Роман Костенко "Мы в 2014 тоже ничего не ожидали. Должны быть готовы к этому всегда", говорит Роман Костенко.

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко советует украинцам всегда быть готовыми.

"Я – полковник спецназа. У меня всегда собран тревожный чемодан. Нашей государственной программой должна быть автономизация городов, населения, каждого человека лично. Надо ставить по селам генераторы. Люди должны готовить тревожные чемоданы. Пусть будут – они никому не мешают. Это не потому, что Россия завтра нападет. А потому что она будет всегда угрожать. Мы в 2014-м тоже ничего не ожидали. Должны быть готовы к этому всегда. Но паниковать не стоит", – говорит нардеп.

Внефракционная депутат Людмила Буймистер рассказала, что будет оставаться в Украине.

"У нас в семье все сценарии проработаны. Все готово. Чемоданы собрали. Детей знаю куда отправлять. А сама никуда не поеду. Буду защищать Украину", – говорит депутат.

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Член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук украинцам готовить чемоданы не советует:

"Такой нужды нет. Я никогда не готовлю тревожных чемоданов. Вступаю активно в борьбу с проблемами, которые возникают в жизни. Буду бороться, когда это станет нужно – если это будет функция парламента, буду работать здесь. Если нужно будет уйти и помочь кому-то, то буду делать это".

Автор: Михаил Радуцкий "Нашел военный билет. С управляющим войсками терробороны встречался", говорит Михаил Радуцкий

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал, что готовится.

"Подготовился. Нашел военный билет. С управляющим войсками терробороны встречался. Знаю, где буду работать, если это, не дай Бог произойдет. Чемоданы никакие не упаковывали", – говорит Радуцкий.

Депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович тревожный чемодан не собрал, но советует готовиться к вероятному новому наступлению России.

"Сам тревожный чемодан не собирал еще. Но иметь такой – неплохо. Может быть масштабное вторжение или может не быть. Живя по соседству с Россией, надо всегда быть готовым к войне. Я поддерживаю, что не надо расширять панику. Но тезисы "как-то будет, забудем о войне" – совершенно не правильные. Надо быть психологически готовыми. Мужчинам и женщинам стоит быть готовыми записываться в терроборону, кто готов – идти на контракт в Вооруженные силы. Людям вообще нужно ознакомиться с советами от того же Центра стратегических коммуникаций и не паниковать", – рассказывает нардеп.

Автор: Кира Рудик "Мой любимый тренируется, чтобы вступить в территориальную оборону", - рассказывает Кира Рудик

Депутат от фракции "Голос" Кира Рудик перечисляет деньги армии и советует не паниковать.

"Я перечисляю деньги нашей армии. Делаю это постоянно. Основная задача – сделать так, чтобы военные могли делать свое дело, а мы их поддержим со всех сторон. Семья очень переживает. Я говорю им честно – верю в нашу армию. Убеждена, что международные партнеры нас поддерживают. Мой любимый тренируется, чтобы вступить в территориальную оборону. Это лучший способ снять тревогу. Посоветовала бы украинцам не паниковать – знать, где у них документы, особенно детей, собрать вещи первой необходимости", – говорит Рудык.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что не верит в то, что Россия официально признает оккупированные ею территории Донецкой и Луганской областей. Проект обращения к президенту РФ Путину внесли в Госдуму российские депутаты-коммунисты. Просят главу Кремля официально признать террористические ЛДНР и как можно скорее начать с ними переговоры по созданию "правовой основы межгосударственных отношений".