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&quot;Дайте просто работать!&quot;: ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
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вторник, 25 января 2022 10:32

"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
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Под Верховной Радой начался митинг ФОПов. Собралось несколько сотен человек с белыми флагами, на которые нанесено название бизнес-сообщества SaveФОП. Практически полностью перекрыто автомобильное движение в центральной части Киева.

Предприниматели требуют принять законопроекты №5866 и 5866-1, предусматривающие защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

ФОПы собрались на масштабный митинг под Верховной Радой
Фото: Анастасия ПРОКАЕВА
Полиция перекрыла движение по центральной части Киева из-за митинга ФОПов
ФОПы собрались на масштабный митинг под Верховной Радой
Полиция перекрыла движение по центральной части Киева из-за митинга ФОПов
ФОПы собрались на масштабный митинг под Верховной Радой

Люди растянули баннеры на металлическом заборе вокруг Верховной Рады с подписями: "Или 5866, 5866-1 или прочь!", "Дайте просто работать", "Гетманцев – враг украинского бизнеса".

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Это первый митинг предпринимателей в новом году. В последний раз до этого выходили на пикеты в декабре 2021-го.

ФОПы требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов в их деятельности. Уверяют, что фискализация станет ударом по их делам и доходам на фоне карантина и предыдущих локдаунов.

"Страшны расходы, которые приносит кассовый аппарат. Мы станем неконкурентными, потому что потребители не смогут платить дополнительно по 100 грн за услуги", - заявляли на митингах в декабре предприниматели.

Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов вступил в силу с 1 января. Терминалы должны установить все предприниматели, получающие от клиентов наличные деньги. В частности, парикмахеры, таксисты, экскурсоводы. Должны выдавать клиенту чек, согласно закону. За нарушение требования предусмотрены штрафы. Впервые с предпринимателей будут взымать 100% суммы, которая была проведена мимо кассового аппарата. За дальнейшие нарушения будут штафовать на 150% от суммы.

Инициатором закона является председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Он заявил, что митинг ничего не даст, ведь 300 тыс. предпринимателей уже установили аппараты. Это большинство, сказал Гетманцев.

Законопроекты №5866 и 5866-1 были зарегистрированы на сайте ВРУ группами нардепов из разных фракций 26 августа и 10 сентября прошлого года соответственно. В них предлагается восстановить право физлиц 1-4 групп, не применять кассовые аппараты. Однако это ограничение касается только товаров и услуг, стоимость которых не превышает одной минимальной зарплаты. Законопроекты до сих пор не были вынесены на рассмотрение парламента.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА, Дмитрий АНОХИН
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