Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить

До 97,5 тыс. грн могут получить на развитие своего дела с 1 января безработные украинцы, зарегистрированные в центрах занятости и имеющие статус малоимущих. Помощь нужно будет вернуть через три года.

Новую бюджетную программу "Рука помощи" запустило Министерство социальной политики. Деньги можно потратить на приобретение оборудования и материалов для основания собственного дела. В госбюджете на это предусмотрено около 100 млн грн.

Кто и как может получить деньги – в материале Gazeta.ua.

Как получить помощь?

Участие в новой бюджетной программе могут принять неработающие малообеспеченные граждане, имеющие официальный статус. Следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Там предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела.

"Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости. Они будут предоставлять участникам программы консультации по созданию и ведению бизнеса и будут организовывать для них бесплатное профессиональное обучение", – уточняют в министерстве.

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После положительного решения региональной комиссии участник программы должен в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо. Заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства. Оплачивать расходы будет региональный центр занятости.

Какой бизнес можно открыть

Автор: Инна Бродникова "Человек должен быть мотивирован и развивать свое дело все три года", говорит Инна Бродникова.

Инна Бродникова, экономистка:

"В разных регионах для открытия бизнеса нужно разное количество денег. 97 с половиной тысяч хватит для людей, которые будут открывать ФЛП. Очень малый бизнес, где занят один человек. Например, бухгалтерские и юридические услуги, услуги психолога и коуча, учебные курсы для детей и взрослых, строительные услуги, швейная мастерская, клининговые услуги, ремонт телефонов, компьютеров и бытовой техники, домашняя выпечка – торты на заказ, пчеловодство и животноводство, выращивание сельхозсырья. Скорее всего, в начале не будет наемных работников и это услуги, которые не требуют закупки большого количества товара, тогда с этой суммы можно начать,

Например, если это парикмахерское дело, нужное оборудование. Но если человек будет работать на дому, то этих средств может хватить. С нуля открыть кафе в Киеве на эти деньги не получится. Потому что на аренду помещения – надо иметь деньги хотя бы на несколько месяцев. А еще нужно сделать ремонт и купить оборудование. В меньших, чем Киев, городах это тоже будет сложно, потому что аренда дорогая.

Прежде всего нужно четко понимать свои расходы. Иметь бизнес-план. Рассчитать затраты, сколько клиентов можно получить в месяц, попытаться проанализировать своих конкурентов, учесть в этом бюджете затраты на маркетинг. Ибо реклама может принести дополнительных клиентов. Надо понимать, что вкладывать все сразу в оборудование и технику это плохой путь. Надо начать с меньшего, но распределить деньги.

Следует понимать, что предпринимательская деятельность – это постоянная работа. Доход зависит только от тебя. Можешь работать по 12-15 часов в сутки, особенно в начале".

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Как вернуть деньги государству?

Деньги можно использовать только для оплаты счетов для приобретения необходимого для собственного дела оборудования и материалов. Через три года помощь нужно будет вернуть – без уплаченных за это время налогов и единого социального взноса. Если трудоустроить двух человек по направлению центра занятости, помощь не придется отдавать.

Автор: Unsplash Участие в новой бюджетной программе могут принять неработающие малообеспеченные граждане, имеющие официальный статус

Чтобы через три года выплатить 97,5 тыс. грн, необходимо ежемесячно откладывать 2708 грн, объясняет экономистка Инна Бродникова.

"Вернуть нужно сумму, уменьшенную на уплаченные налоги и ЕСВ: 1430 гривен (ЕСВ) плюс 248,10 (единый налог для ФЛП 1) равняется 1678 гривен. 1030 гривен – это сумма, которую необходимо будет вернуть Центру занятости за месяц. Каждый год она будет уменьшаться за счет роста налогов, которые зависят от минимальной зарплаты, т.е. 2708 гривен – это обязательные ежемесячные расходы. Человек должен быть мотивирован и развивать свое дело все три года", – говорит Бродникова.

Когда программа станет успешной

Автор: Олексей Кущ "Это правильная программа – вместо бесплатной рыбы даем удочки", говорит экономист Алексей Кущ.

Алексей Кущ, экономист:

"Такие программы были раньше. Но сумма была меньше – где-то 50 тысяч гривен. Это правильная программа – вместо бесплатной рыбы даем удочки. Похожие механизмы применяют другие страны – государство выплачивает разовую выплату, а затем человек не может становиться в фонд занятости, как безработный, не может претендовать на поддержку, это выбор для более активных граждан. Те, которые не уверены в своих силах на это не пойдут.

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В Эстонии работает агентство поддержки микропредпринимательства. Проводят тематические учения, семинары, помогают сопутствовать экспорту товаров, показывают, как работают рынки в других странах. В Канаде в некоторых провинциях создали "Электронную улицу" – электронную платформу, где предприниматели могут найти своих покупателей. Ибо основная проблема малого бизнеса – сбыт товаров и услуг. Есть также юридическое сопровождение, пособие по уплате налогов, заключению договоров. Это то, что дают кроме стартового капитала. У нас нет такого. Такую программу нужно было бы объединить с программой льготного кредитования. Часть денег дало государство, часть ты должен вернуть без уплаты процентов. Но можешь еще и взять кредит под пять процентов. Тогда програма будет неплохо работать.

В Украине программа помощи малому бизнесу может оказаться успешной. У нас каждый год ВУЗы выпускают тысячи молодых людей с экономическим или юридическим образованием, а они идут работать в Макдональдс. Государство могло бы создать сеть региональных центров поддержки предпринимательства, куда можно было брать этих выпускников, чтобы они создавали площадки для местных предпринимателей. Помогали бы заключать договоры, выходить на внешние рынки, таможню, железную дорогу. Это способ вызвать бизнес. Потому что люди многое теряют из-за незнания языков, экономики, электронной документации.

Часть денег государству не вернут. Но проблема не в этом. Надо, чтобы это максимально эффективно работало. А для этого кроме денег государство должно быть няней. У нас все наоборот – инвестнянь предлагают крупному бизнесу, которому они не нужны. Потому что они могут защитить свои интересы, они нуждаются в четких прозрачных правилах игры и судебных механизмах. Инвестняня нужна 50-летнему физику-ученому, которого сократили на работе, и он решил стать предпринимателем. Люди идут в предприниматели, потому что только так могут выживать. И им нужна помощь. Микропредприниматели не могут получить доступ на железную дорогу, потому что крупный бизнес занимает все вагоны, не могут зайти на таможню, потому что там коррупция, не умеют работать с электронными площадками. Государство должно брать их за руку и помогать пройти".

Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики:

Автор: kse.ua Экономист Игорь Дейсан считает, что нужно повышать финансовую грамотность населения

"Около тысячи потенциальных предпринимателей могут появиться. Это потенциал этой программы. В пилотном проекте 90 процентов предпринимателей были эффективными, оставались действенными. Бизнес новый появляется. Но нужно повышать финансовую грамотность населения. Чтобы люди понимали риски на рынке, когда и что лучше делать. С другой стороны, власти должны создавать условия для эффективной работы бизнеса. Чтобы предприниматели имели рынки сбыта продукции, могли наращивать прибыльность. Сегодня у малых предпринимателей ограничен доступ к кредитованию. У них недостаточно залогового имущества, чтобы получить ссуду. Нужно, чтобы в экономике были такие области, где можно реализоваться. Не всякий собственник свободного капитала может вкладывать в ІТ. А это может быть сектор животноводства. Если представить потенциального предпринимателя, который хотел бы построить бизнес там, то у него не высокие перспективы иметь высокую рентабельность. Потому что стоимость энергоресурсов растет, минимальная зарплата тоже. Следует работать над тем, чтобы были рынки сбыта внутри страны и за ее пределами".