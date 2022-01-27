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четверг, 27 января 2022 08:21

Коронавирус в Украине достиг нового рекорда

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Коронавирус в Украине достиг нового рекорда
За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели более 3,9 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 26 января в Украине обнаружили 32 393 новых подтвержденных случаев Covid-19. И это новый рекорд января. Из них детей – 4847, медработников – 797.

В больницы попали 3016 пациентов, умерли 154, выздоровели - 5237, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467) областях, Киеве (2012) и Одесской (1939) области.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2012;
Винницкая область – 1512;
Волынская область – 544;
Днепропетровская область – 1270;
Донецкая область – 1348;
Житомирская область – 2467;
Закарпатская область – 855;
Запорожская область – 523;
Ивано-Франковская область – 2862;
Киевская область – 980;
Кировоградская область – 186;
Луганская область – 513;
Львовская область – 2696;
Николаевская область – 616;
Одесская область – 1939;
Полтавская область – 903;
Ровенская область – 1424;
Сумская область – 1909;
Тернопольская область – 1597;
Харьковская область – 1593;
Херсонская область – 670;
Хмельницкая область – 1391;
Черкасская область – 700;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 798.

За все время пандемии в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели – 3 601 952, умерли – 99 738.

25 января в мире диагностировали 3 524 641 новый случай заболевания Covid-19.

Больше новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии. Кроме того, в Штатах в сутки от коронавируса умерли более 3 тыс. человек.

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