В Европе назвали основную проблему вакцинации в Украине

Европа назвала основную проблему для системы здравоохранения Украины во время вакцинации.
Этим вызовом является логистика, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
По его словам, это заметили международные партнеры нашего государства.
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"Что я вижу и что отмечают международные партнеры как вызов для украинской системы здравоохранения - это именно логистические возможности, особенно когда речь идет о таких вакцинах как Pfizer, которым нужно обеспечить конкретные условия перевозки, хранения. Как США, так и ЕС пытаются помочь Украине в этих логистических вопросах", - подчеркнул глава представительства.
Сделать пожертвование вакцин для Украины поощрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой призыв она выразила европейским государствам.
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