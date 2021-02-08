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понедельник, 08 февраля 2021 12:43

В Европе назвали основную проблему вакцинации в Украине

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В Европе назвали основную проблему вакцинации в Украине
Логистика стала самым большим вызовом для иммунизации украинцев. Фото: pixabay

Европа назвала основную проблему для системы здравоохранения Украины во время вакцинации.

Этим вызовом является логистика, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, это заметили международные партнеры нашего государства.

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"Что я вижу и что отмечают международные партнеры как вызов для украинской системы здравоохранения - это именно логистические возможности, особенно когда речь идет о таких вакцинах как Pfizer, которым нужно обеспечить конкретные условия перевозки, хранения. Как США, так и ЕС пытаются помочь Украине в этих логистических вопросах", - подчеркнул глава представительства.

Сделать пожертвование вакцин для Украины поощрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой призыв она выразила европейским государствам.

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