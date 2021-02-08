В Еврокомиссии просят ЕС пожертвовать вакцины для Украины

Страны ЕС призывают пожертвовать для Украины вакцины. Фото: pixabay

Сделать пожертвование вакцин для Украины поощрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такой призыв она выразила европейским государствам во время онлайн-включения для выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Президент обратила внимание на инициативу COVAX, благодаря которой Украина получит 1-е партии вакцин от коронавируса. Ими начнут прививать людей уже в этом месяце.

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"Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета. Европейский Союз - крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в дополнение к COVAX я попросила членов ЕС пожертвовать их часть вакцин для Украины. Все вакцины с ЕС гарантированно безопасные и действенные. Их тщательно проверили независимые Европейские агентства по лекарственным средствам. Евросоюз на стороне Украины, как и был всегда, в том числе в трудные моменты вашей новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья", - сообщила президент ЕК.

Польша дала возможность Украине приобрести вакцину от коронавируса за ее европейской квотой, которая позволяет закупить Covid-вакцину по "неплохой цене".