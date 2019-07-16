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вторник, 16 июля 2019 16:56

Уникальная беременность: женщина с пересаженной маткой родила ребенка

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Уникальная беременность: женщина с пересаженной маткой родила ребенка
Родилась девочка из матки неживого донора Фото: bigpicture.ru

В американском штате Огайо в клинике Кливленда родилась девочка из матки неживого донора. Ее мать не имела этого органа, поэтому согласилась пересадить его от мертвого донора.

Мать девочки захотела, чтобы после кесарева сечения врачи удалили из его организма донорскую матку.

Недавно в этой клинике пересадили пять маток: три трансплантации успешны. В остальных 2 через свертывания крови в донорской матке началась инфекция.

Пациенткам дают иммуноподавляющего препараты, чтобы чужая матка хорошо прижилась в организме.

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Это уже второй ребенок в мире, рожденный с помощью трансплантации. Первой была бразильянка.

Благотворительная организация по трансплантации матки в Великобритании подсчитали, что одна из 500 женщин детородного возраста имеет бесплодия. Они не могут выносить ребенка и получают шанс только путем суррогатного материнства.

Чтобы запланировать пол ребенка необходимо соблюдать диету, метода "восстановление" крови и подсознательно думать о желанную ребенка.

Специальная диета заключается в том, что для рождения мальчика в рационе должна преобладать пища богата ионами калия и натрия: мясо, персики. Для девочки - продукты богатые ионами кальция и магния - молочные продукты, зелень.

Начинать нужно с начала менструального цикла и до начала зачатия.

bigpicture.ru
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16
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