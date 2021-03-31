"Украинцы скорее получат иммунитет к Covid-19 естественным путем" - инфекционист

Количество инфицированных украинцев значительно больше, чем говорится в официальных данных. Фото: pixabay.com

Большинство украинцев вскоре получат иммунитет к коронавирусу естественным путем - переболев. Ведь количество инфицированных гораздо больше, чем говорится в официальных данных.

Об этом Gazeta.ua рассказала заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

"Многие украинцы переболели, еще добрая часть людей переболеет уже в эту волну. Например, в Киеве пишут, что порог заболеваемости гриппом превышен более чем на 20 процентов, но вируса гриппа в этом сезоне нет. Это значит, что люди не тестируются на ковид. Если без тяжелого течения, им пишут, что имеют ОРВИ или грипп. Защита от вируса, полученная естественным путем, надежнее, чем даже после прививки, ведь формируется полноценный иммунитет. У пациентов с тяжелой формой полностью есть антитела, с легкой может не быть, но у них появляется клеточный иммунитет в носоглотке".

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Параллельно украинцы будут получать иммунитет после вакцинации. 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. доз - вакцины CoronaVac от китайской компании. Между тем Индия приостановила до мая поставку вакцины Covishield в другие страны, ведь сделала внутренние прививки приоритетом в связи с ростом количества инфекций.

"CoronaVac - неплохая вакцина. Ее создали по технологии, которую изобрели еще 70 лет назад. На основе клетки выращивают вирус, потом убивают. Клетки иммунной системы его распознают, обрабатывают и формируют защиту. Covishield - это более новая разработка. Он изготовлен на основе аденавируса, в который встроен ген этого спай-белка коронавируса. По моему мнению, лучше и эффективнее традиционная технология CoronaVac. Мы точно знаем, что это работает", - объясняет врач.

Пациентам после прививки будут выдавать свидетельство о вакцинации. Оно будет в бумажном или электронном виде. В документе будут указывать информацию о дате прививки и срок действия препарата.