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понедельник, 29 марта 2021 18:38

Какими будут украинские "паспорта вакцинации"

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Какими будут украинские &quot;паспорта вакцинации&quot;
Свидетельство будет в бумажном или электронном виде. Фото: pixabay.com

Пациентам после прививки будут выдавать свидетельство о вакцинации. Оно будет в бумажном или электронном виде.

В документе будут указывать информацию о дате прививки и срок действия препарата, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

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"Когда мы говорим о свидетельстве того, что человек вакцинирован, в нем должно быть четко предусмотрено, когда он был вакцинирован, срок действия вакцины, согласно инструкции к ней. Мы хотим, чтобы это было максимально удобно: и в электронном виде, и если нет возможности иметь в электронном виде, чтобы это было, например, какое-то свидетельство, которое предусматривает QR-код", - сказал он.

Получить свидетельства можно будет тогда, когда вакцинируется значительное количество людей.

Владимир Зеленский планирует ввести "паспорта вакцинации". Над разработкой документа сейчас работает Минздрав совместно с Минцифры.

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