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суббота, 27 ноября 2021 05:22

Украина уже забронировала и ожидает лекарства от Covid-19 - Ляшко

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Украина уже забронировала и ожидает лекарства от Covid-19 - Ляшко
Ляшко заявил, что Украина ожидает лекарства от коронавируса. Фото: Украинская правда

Для Украины забронировано лекарство от Covid-19 у двух производителей.

"Мы работаем над тем, чтобы поставить в Украину инновационные препараты, непосредственно разработанные для лечения Covid-19, то есть прямого действия на коронавирус", заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Кабинет министров Украины принял постановление, где в номенклатуру для закупки включены два препарата прямого действия. И у нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут одну из первых" , – сказал Ляшко.

Одним из производителей является компания Pfizer – ее препарат еще не имеет брендового названия и значится как PF-07321332/ritonavir.

Другой производитель – компания MSD. Ее препарат "Молнупиравир" уже зарегистрирован в Великобритании.

"И Европейское медицинское агентство его тоже уже сегодня зарегистрировало", - добавил Ляшко.

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В Украину доставили 20 тыс. флаконов Бамланивимаба и 40 тыс. флаконов Этесевимаба – инновационных лекарств прямого действия на коронавирус.

Лекарство доставили при содействии посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза, предоставленного американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

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