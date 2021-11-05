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пятница, 05 ноября 2021 23:30

Украина закупит лекарства прямого действия на коронавирус

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Украина закупит лекарства прямого действия на коронавирус
Лекарство прямого действия на Covid-19 появится в Украине. Фото: Reuters

Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирус. Этот препарат используется сразу же после появления первых симптомов Covid-19.

Соответствующие документы могут быть подписаны в ноябре-декабре. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами 5 ноября, сообщает ТСН.

"Средства у нас заготовлены для покупки. Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала работать с этой компанией. Сейчас продолжаются подписание договоров, финальная стадия, и тогда будет перечисление средств", - сказал глава Минздрава.

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21 сентября в Украину доставили 20 тысяч флаконов Бамланивимаба и 40 тысяч флаконов Етесевимаба.

Лекарства доставили при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи согласовали во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

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