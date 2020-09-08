Топ-3 распространенных ошибки при оказании первой медицинской помощи

Ежегодно во вторую субботу сентября отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами проведения в 2000 году стали национальные организации - члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Автор: Andrea Piacquadio from Pexels Важно не оставлять пострадавшего и постоянно контролировать состояние его жизненных функций до прибытия скорой.

Обычно, ситуации, которые требуют оказания экстренной помощи возникают неожиданно. В этом случае важно не растеряться и прибежать к простейшим медицинским методам.

- осмотреть место происшествия и убедиться в том, что оно безопасное.

- Оценить состояние пострадавшего. При необходимости вызвать скорую, а также другие экстренные службы: полицию, аварийно-спасательную службу и тому подобное.

- Убедиться нет ли у пострадавшего критических кровотечений. В случае их обнаружения - остановить.

- Обеспечить проходимость дыхательных путей.

- В случае отсутствия признаков жизни - начать сердечно-легочную реанимацию.

- Перевести пострадавшего в стабильное положение, если речь не идет о подозрении на травмы позвоночника, костей таза и сердечно-легочная реанимация была удачной.

- Не оставлять пострадавшего и постоянно контролировать состояние его жизненных функций до прибытия экстренных служб.

Самое главное не навредить. Использование народных, якобы проверенных временем способов, могут ухудшить состояние пострадавшего. Лучше воздержаться от экспериментов и действовать согласно утвержденным инструкциям медиков.

Самые распространенные ошибки при оказании неотложной помощи:

Автор: fotografierende from Pexels Важно не оставлять пострадавшего и постоянно контролировать состояние его жизненных функций до прибытия скорой.

Ожоги смазывают сливочным маслом

Действительно, прохладное вещество облегчает боль, правда, лишь на некоторое время. Несмотря на это кожа не дышит и жжение быстро возвращается.

Врачи советуют убрать одежду или аксессуары, которые могут касаться поврежденной кожи. Ожог подставить под холодную проточную воду и держать не менее 20 минут. Когда поврежденный участок тела остынет, покрыть чистой тканью или полиэтиленовым пакетом, чтобы предотвратить заражение.

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Непрямой массаж сердца работает в комплексе с искусственным дыханием

Сердечно-легочную реанимацию можно провести без искусственного дыхания. В таком случае массаж сердца не прерывается, и к мозгу поступает больше крови. Несмотря на то, что кровь при этом будет недостаточно насыщена кислородом, она быстро попадет в мозг. По результатам исследований медики установили, что шансы на выживание повышаются на 22%, если пострадавшему делать только непрямой массаж сердца без искусственного дыхания. Исключением становятся ситуации, когда СЛР нужна ребенку или пострадавшему от утопления.

Если отклонить голову назад, скорее останавливается кровотечение из носа

Такой метод приведет лишь к тому, что человек начнет глотать кровь. В крайнем случае - задохнется. Лучший способ остановить кровотечение - зажать ноздри при этом держать голову наклоненной вперед в течение 10 минут.

Остановить кровь должен уметь каждый. Рану надо прижать - ладонью или жгутом.