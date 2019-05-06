Супрун напомнила о гигиене рук

Через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп.
Микробы с грязных рук могут попасть в еду и напитки, пока мы готовим или потребляем их, напомнила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на странице в Facebook.
Если же касаться грязными руками лица, могут возникнуть проблемы с кожей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала, полезен ли коричневый сахар
"Нам нужно тщательно мыть руки водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий", - отметила и.о. министра здравоохранения.
Не забывайте мыть руки обязательно:
- по возвращении с улицы домой; - до, во время и после приготовления пищи;
- до и после ухода за больным;
- после кашля, чихания, при высмаркивании;
- после посещения туалета;
- после контакта с животными.
"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - подытожила Супрун.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем чревато употребление минеральных добавок с магнием, цинком и кальцием. А также о том, как их лучше принимать.
Комментарии