Супрун напомнила о гигиене рук

Если же касаться грязными руками лица - могут возникнуть проблемы с кожей. Фото: medexpress.com.ua

Через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп.

Микробы с грязных рук могут попасть в еду и напитки, пока мы готовим или потребляем их, напомнила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Если же касаться грязными руками лица, могут возникнуть проблемы с кожей.

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"Нам нужно тщательно мыть руки водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Не забывайте мыть руки обязательно:

- по возвращении с улицы домой; - до, во время и после приготовления пищи;

- до и после ухода за больным;

- после кашля, чихания, при высмаркивании;

- после посещения туалета;

- после контакта с животными.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - подытожила Супрун.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем чревато употребление минеральных добавок с магнием, цинком и кальцием. А также о том, как их лучше принимать.