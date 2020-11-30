Стартует закупка тестов на антиген Covid-19 - МЗ

При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию Минздраве. Фото: pixabay

Деньги на покупку тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 разблокировали.

Теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию Минздрава.

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Там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на Covid-19.

Украинские ученые представили новые сверхчувствительные антигенные тест-системы, которые не требуют подтверждения методом ПЦР. При этом они дешевле минимум в 2 раза и могут использоваться на любом уровне учреждений здравоохранения.