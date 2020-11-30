Представили эффективный отечественный аналог ПЦР-тестированию на Covid-19

Во время исследований также установили, что у незначительного процента лиц, у которых наблюдалось отсутствие антигена коронавирус, было высокое значение Ct. Фото: pixabay.com

Украинские ученые представили новые сверхчувствительные антигенные тест-системы, которые не требуют подтверждения методом ПЦР. При этом, они дешевле минимум в 2 раза и могут проводиться на любом уровне учреждений здравоохранения.

Украинские экспресс-тесты на антиген коронавируса продемонстрировали 100% совпадения с результатами ПЦР-тестирования, сообщают на сайте компании "Диапроф-Мед".

"Ретроспективное исследование диагностических характеристик теста на антиген проводилось в 3-х вирусологических лабораториях Минздрава. У пациентов брали мазки из носоглотки и тестировали параллельно в тест-системе DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R и ПЦР-тесте. Забор образцов проводился с использованием транспортной среды, обычно используемой в ПЦР-исследованиях. Антигенная тест-система может быть рекомендована для скрининга с целью выявления инфекции у разных лиц, с чувствительностью на уровне 96,6%, и позволяет исследовать значительное количество образцов одновременно, что принципиально важно для групп высокого риска инфицирования", - отметили разработчики.

Во время исследований также установили, что у незначительного процента лиц, у которых наблюдалось отсутствие антигена коронавирус, было высокое значение Ct, что подтверждает отсутствие полноценного вируса. То есть эта категория людей, обнаруженная ПЦР-тестом, не была заразна и не распространяла Covid-19.

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Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах.