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понедельник, 30 ноября 2020 08:37

Дешевый безрецептурный препарат помогает в борьбе с Covid-19

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Дешевый безрецептурный препарат помогает в борьбе с Covid-19
Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что при приеме аспирина у Covid-пациентов возникает меньше осложнений. Фото: pixabay.com

Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах.

О том, что ацетилсалициловую кислоту добавили в исследование Recovery Covid-19, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в Facebook со ссылкой на medscape.com.

"Британский профессор Питер Хорби из Оксфордского университета сообщил парламентскому комитету, что препарат добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии коронавирусной болезни, в котором рассматривается несколько вариантов лечения", – говорится на медпортале.

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Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что при приеме аспирина у Covid-пациентов возникает меньше осложнений.

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Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом витамина D. По их словам, он является основным фактором риска заражения вирусом.

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