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понедельник, 16 ноября 2020 01:28

Медики назвали главную опасность дефицита витамина D

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Медики назвали главную опасность дефицита витамина D
По словам ученых, витамин D "критически важен для иммунной функции". Фото: Pixabay

Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом витамина D. По их словам, он является основным фактором риска заражения вирусом.

Специалисты проанализировали ежедневные глобальные отчеты о смерти и выздоровления от COVID-19. В ходе своей работы они увидели "впечатляющую корреляцию между тяжестью COVID - 19 и географической широтой". Выяснилось, что в северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, были зарегистрированы более тяжелые случаи заболевания, пишет Express.

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"В нормальных условиях экспертная оценка занимает до года, а мы пока не прожили 365 дней в этой пандемии. На данный момент мы можем сказать, что дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого течения Коронавирусная заболевания", - рассказали исследователи.

По словам ученых, витамин D "критически важен для иммунной функции". Когда уровень витамина D высокий "врожденная иммунная система сильная".

Иммунная система - это первая линия защиты организма от болезнетворных агентов, таких как вирусы, бактерии и грибки. Тренер по личному развитию Люк Коутиньо рассказал о нескольких простых способов укрепить иммунитет.

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