Станцию ​​скорой помощи закрыли из-за вспышки коронавируса

Станцию "скорой" закрыли из-за вспышки коронавируса. Фото: pixabay.com

Станцию ​​экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи закрыли из-за вспышки коронавируса у сотрудников.

Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook.

"Из 25 работников, которые прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также Covid-19 обнаружен у трех контактных лиц", – говорится в сообщении.

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Решением горсовета работников скорой отправили на самоизоляцию. Они в ближайшие дни пройдут ПЦР-тестирование. К работе допустят только здоровых.

"Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли. Руководству Закарпатского центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", – уточнили в горсовете.

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