Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию

Казахстан - первая страна СНД, которая начинает ослаблять режим ЧП и выходить из карантина. Фото: Reuters

Казахстан первым из стран СНГ начал выходить из режима чрезвычайного положения. Там подвели итоги борьбы с коронавирусом и пообещали никого не бросать в беде.

С 11 мая Казахстан вернется к обычному режиму существования, если не случится новая вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что распространение опасного вируса преимущественно удалось предотвратить. ВОЗ также отметила эффективность республики.

Из статистики: 4,2 млн человек получили финансовую помощь; 570 тыс. получили продуктовые наборы; 1,1 млн в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере $100 и за второй месяц карантина - тоже.

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Более 1,6 млн граждан получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более $848 млрд.

Но торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. Несмотря на успехи, президент заверил, что расслабляться никто не будет.

На сегодня в стране зарегистрировано 2717 случаев заражения коронавирусом. 682 человека выздоровели после лечения, к сожалению, 25 пациентов скончались из-за болезни. По состоянию на утро 27 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 206 549 человек. Выздоровели - 865 733 человека. Всего в мире 2 977 669 инфицированных.