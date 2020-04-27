Почти 3 млн: обновленная статистика о коронавирусе в мире

По состоянию на утро 27 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 206 549 человек. Выздоровели - 865 733 человека.

Всего в мире 2 977 669 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Автор: gisanddata.maps.arcgis.com В мире на коронавирус заболели 2 977 669 человек

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 54 881 человек, в Италии - 26 644, в Испании - 23 190, Франции - 22 890 и Великобритании - 20 794. В Китае в целом - 4637 умерших.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (965 942), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770) Великобритания (154 037), Турция (110 130), Иран (90 481) и Китай (83 912).

По последним данным Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19. Из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.