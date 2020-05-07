Создали секс-защита при пандемии коронавируса

За время карантина создали защитный костюм для секса. Фото: buro247.ua

Для занятий сексом во время пандемии коронавируса дизайнеры разработали специальный защитный костюм.

Об этом пишет Вuro247.

Компания-производитель противовирусного костюма Production Club базируется в Лос-Анджелесе. Изобретение дизайнеров получил название Micrashell. Комбинезон сделан из прочной ткани, а еще его можно дезинфицировать.

Костюм устойчивый к порезам, а в его комплект входит шлем с фильтрацией воздуха, прозрачным экраном, подсветкой, голосовой связью и камерой.

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Управлять этой "униформой" можно благодаря специальному приложению, который устанавливается на смартфон.

С помощью подсветки можно без лишних слов продемонстрировать окружающим свое настроение. Например, красный цвет говорит о вашей занятости, а вот радуга символизирует радость.

Закрывать парки и скверы на период карантина, чтобы не допустить распространения нового коронавируса COVID-19, с точки зрения эпидемиологии не было необходимости. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинском и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция. "Мы когда закрывали свое время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же было вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги ", - пояснил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.