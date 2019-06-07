Создали петицию для возобновления выпуска лекарств от редкого рака

На сайте президента появилась петиция о возобновлении выпуска в Украине лекарств для больных редкой формой рака.
Таблетки Лизодрен (Митотан) выпускали в Советском Союзе на территории Украины. Но после распада союза производство закрыли. Тогда лекарство называлось Хлодитан, написано в петиции.
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В Украине нет лекарств от адренокортикальном рака (АКР). Пациенты должны принимать их ежедневно.
Больные заказывают лекарства из-за границы. Их стоимость очень высокая, еще надо переплатить за пересылку из-за рубежа. За месяц - это минимум 10 тыс грн. сверху стоимости самих таблеток.
Стоимость этого препарата в странах Европы составляет около 900 евро за 100 таблеток. В Канаде цена стартует от $450.
Чтобы петицию рассмотрели нужно собрать 25 тыс. подписей. Пока ее подписали 4 тыс. человек.
Адренокортикальный рак - редкий вид рака коры надпочечников.
На начальных стадиях протекает бессимптомно и плохо диагностируется. О том, что удаленная опухоль является данным видом рака, часто становится понятно после рецидива или появления метастаз.
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