Создали петицию для возобновления выпуска лекарств от редкого рака

"Лизодрен" больные раком должны принимать всю жизнь. Фото: evro-apteka.online

На сайте президента появилась петиция о возобновлении выпуска в Украине лекарств для больных редкой формой рака.

Таблетки Лизодрен (Митотан) выпускали в Советском Союзе на территории Украины. Но после распада союза производство закрыли. Тогда лекарство называлось Хлодитан, написано в петиции.

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В Украине нет лекарств от адренокортикальном рака (АКР). Пациенты должны принимать их ежедневно.

Больные заказывают лекарства из-за границы. Их стоимость очень высокая, еще надо переплатить за пересылку из-за рубежа. За месяц - это минимум 10 тыс грн. сверху стоимости самих таблеток.

Стоимость этого препарата в странах Европы составляет около 900 евро за 100 таблеток. В Канаде цена стартует от $450.

Чтобы петицию рассмотрели нужно собрать 25 тыс. подписей. Пока ее подписали 4 тыс. человек.

Адренокортикальный рак - редкий вид рака коры надпочечников. На начальных стадиях протекает бессимптомно и плохо диагностируется. О том, что удаленная опухоль является данным видом рака, часто становится понятно после рецидива или появления метастаз.