Создали калькулятор, по которому можно узнать свой номер в очереди на вакцинацию

Украинский инженер Валентин Туков и польский математик Мачек Ковальский создали калькулятор, по которому каждый, введя личные данные, может узнать свой номер в очереди на вакцинацию. Об том, как действует эта программа, Валентин Туков рассказал Gazeta.ua.

"В настоящее время в Украине привито от COVID-19 более 3000 человек. Мне было интересно, насколько далеко я в этой очереди к долгожданной вакцине. Это вдохновило меня на создание инструмента, помогающего ответить на этот вопрос.

Я объединился с аспирантом - математиком Мачеком Ковальским с проекта Omni Calculator, и мы вместе создали калькулятор очереди на вакцинацию для Украины. Инструмент базируется на национальных приоритетных рекомендациях, опубликованных украинским правительством. Он учитывает ваш возраст, род занятий, предыдущие болезни и другие факторы и подсчитывает, сколько людей стоит в очереди перед вами.

Поскольку в Украине проживает 44390000 человек, не все могут сразу сделать вакцинацию. Это порождает целый круг новых вопросов: "Кто будет первым в очереди, чтобы получить вакцину?" и "Когда мне, скорее всего, это предложат?" - говорит ученый.

"Мы создали этот калькулятор, чтобы дать ответы на оба эти важнейшие вопросы. Калькулятор очереди вакцин для Украины посчитает для Вас, какое количество людей опередили Вас в очереди, чтобы получить вакцину против COVID в Украине. Он также предусматривает, как долго Вам придется ждать, чтобы получить вакцину. Используя наш инструмент, Вы сможете лучше понимать, когда можно ожидать вакцинацию.

Мы также указываем, сколько времени может пройти, прежде чем Вы получите вакцину и будете полностью защищены, исходя из уровня вакцинации. По умолчанию мы указываем эти показатели на уровне вакцинации 300000 вакцинаций в неделю и коэффициент охвата, по умолчанию 50% (не все, кто должен получить вакцину, сделают вакцинацию).

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Благодаря калькулятору я обнаружил, что я буду по крайней мере после 8165599 людей в Украине и получу вакцинацию не ранее 17.03.2022, в соответствии с нормой прививок, запланированной нашим правительством", - поделился Валентин Туков.

Украинское правительство обнародовало приоритетный список групп, которые получат вакцину против COVID на первом этапе. 1. Медицинские работники, включая лица, принимающие непосредственное участие в противодействии пандемии COVID-19 2. Военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил, 3. Работники социальной сферы, 4. Люди, которые живут в учреждениях по предоставлению длительного ухода и поддержки, работники дошкольных учреждений, 5. Пожилые люди старше 60 лет, включая лиц с сопутствующими заболеваниями, 6. Работники важных структур государственной безопасности, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальную полицией Украины, Национальную гвардию Украины, Службу безопасности Украины, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Министерство внутренних дел Украины, 7. Учителя и другие работники сферы образования, 8. Взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и высоким риском возникновения осложнений или наступления смерти в результате COVID-19. 9. Люди, находящиеся в местах лишения свободы и / или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений, 10. Другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категорию риска заражения коронавируса COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.