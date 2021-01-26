Сформировали состав мобильных бригад для Covid-вакцинации

Дальнейшие этапы вакцинации планируется проводить в более 4 тыс. пунктах прививок. Фото: pixabay.com

Состав мобильных спецбригад для вакцинации от Covid-19 уже сформирован.

Таких мобильных бригад будет работать более 500. Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"1-й этап процесса вакцинации будет происходить с помощью специальных мобильных бригад. Их состав уже сформирован поименно, и есть четкое понимание, кто и где будет работать, и кого обслуживать. Для должной мотивации сейчас совместно с НСЗУ разрабатывается отдельный пакет медицинских услуг, который покроет расходы учреждений на организацию и проведение Covid-вакцинации", - рассказал он.

Дальнейшие этапы вакцинации планируется проводить в более 4 тыс. пунктах вакцинации.

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24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз. 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса. Мобильные бригады смогут делать в среднем 700 тыс. прививок на месяц.