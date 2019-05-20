Самый известный седативный препарат "Корвалол" отмечает 60-летие

Самому известному в Украине успокаивающему - "Корвалолу" - 60 лет

Самому известному в Украине успокоительному – препарату "Корвалол" - в 2019 году исполнилось 60 лет. В далеком 1959 году на Киевском фармзаводе имени Ломоносова ученые разработали и выпустили капли "Корвалол", а с советских времен единственным производителем препарата стала компания "Фармак". Об этом идет речь в сюжете телеканала "Украина".

Технологии усовершенствовались, и, кроме капель, "Корвалол" доступен также в виде таблеток и желатиновых капсул. Все это делается производителем ради удобства потребителя.

"В модернизацию линии, на которой выпускается лекарственный препарат "Корвалол", было инвестировано 14 млн долл США. Производство желатиновых капсул – это инновационный проект не только для компании "Фармак", но и в целом для отечественного фармпроизводителя", - отметил Дмитрий Федоренко, начальник цеха компании "Фармак".

Сегодня "Корвалол" компания "Фармак" производит на сверхсовременном оборудовании лучших мировых брендов. Это гарантирует качество продукции на всех этапах.

"Корвалол" знают и покупают в 15 странах. Это и страны СНГ, и Европа, и Азия, в том числе, Болгария, Эстония, Латвия", - отметила Сусана Халилова, директор по маркетингу и продажам компании "Фармак".

Напомним, Книга рекордов Украины признала лекарственное средство "корвалол" производства ПАО "Фармак" (Киев) самым известным седативным препаратом на рынке страны. По словам руководителя департамента корпоративных коммуникаций фармацевтической компании "Фармак" Елены Зубаревой, согласно данным исследования Международной маркетинговой группы, большинство потребителей ассоциирует "сердечные капли" "Корвалол" именно с "Фармаком".