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понедельник, 07 мая 2018 16:53

Риск появления аллергии передается по наследству

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Риск появления аллергии передается по наследству
Аллергия передается по наследству Фото: poradnikzdrowie.pl

Склонность к аллергии может быть унаследованной. Об этом рассказал Виктор Литус, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования.

"Чаще аллергия проявляется у людей, проживающих в городах. Генетическая предрасположенность к аллергии, безусловно, может быть у людей, чьи родители также страдают аллергией. И дедушки-бабушки тоже. Если вы - родители и страдаете аллергией, должны быть готовы к тому, что и у вашего ребенка она может быть", - пояснил врач.

По прогнозам специалистов, к 2050 году аллергией будут страдать 30-45% всего населения планеты.

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Украинцы часто путают проявления аллергии с обычной простудой и занимаются самолечением. Сейчас существует достаточно методов диагностирования, чтобы не только подтвердить факт наличия у человека аллергии, но и точно диагностировать аллерген.

Продукты с витамином В12 помогают укрепит нервную систему и избежать повреждений мозга. Дефицит этого витамина может привести к анемии, вызвать усталость и депрессию.

Витамин В12 производится бактериями и содержится в продуктах животного происхождения. Он влияет на уровень энергии, внешний вид и пищеварения. Также этот витамин важен для нормального функционирования памяти и сердца.

unn.com.ua
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