Решение суда о признании обозначения "Корвалол-Дарница" хорошо известным создает опасный прецедент - СМИ

Приморский районный суд Одессы принял решение о признании общеизвестным обозначения "Корвалол-Дарница"

В судебный спор о названии лекарственного препарата "Корвалол" между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница" неожиданно вмешался Приморский районный суд Одессы.

Об этом говорится в журналистском расследовании телевизионной программы "Особый взгляд", которая вышла в эфир 9 января на 5-м канале.

Как выяснили журналисты, 17 ноября 2020 г. судья Вячеслав Бондарь принял решение о признании общеизвестным обозначения "Корвалол-Дарница". При этом суд не обратил внимание, что с 1993 года обозначение "Корвалол", а с 2002 года почти идентичное обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известны по отношению к компании "Фармак", и сейчас в столичных судах рассматриваются два дела относительно обозначения "Корвалол" и "Корвалол-Дарница", а сама судебный спор между "Дарница" и "Фармаком" длится уже 15 лет.

Решение Приморского суда странное по нескольким причинам, указывают юристы. Во-первых: юрисдикция. Фармацевтическая фирма "Дарница" зарегистрирована в Киеве, почему же тогда суд состоялся в Одессе? Как удалось выяснить журналистам, весной 2020-го к "Дарнице" обратился одесский предприниматель Сергей Гаврилюк с предложением вместе производить биологически активную добавку, которую он почему-то решил назвать "Корвалол-Дарница". "Дарница" такое предложение оценила как посягательство на интеллектуальные права компании. И обратилась в суд за защитой, а также с просьбой признать обозначение "Корвалол-Дарница" хорошо известным. Есть все признаки искусственности этой ситуации, цель которой - чтобы дело слушалось именно в Приморском районном суде Одессы, который местные эксперты называют Печерским судом Юга Украины.

"Наиболее сумасшедшие или извращенные прихоти, скажем так, некоторых лиц, они действительно могут быть через этот суд реализованы", - рассказывает адвокат Артем Карташов.

"Представьте, вы снимаете квартиру, приходит телеграмма, вам пишет безрукий инвалид: "Я вам разобью стекло". Вы подаете на него в суд, просите запретить разбивать стекло и еще просите признать право собственности на помещение, которое вы снимаете. Вот это примерно тот уровень абсурда, который мы видим в этом деле", - говорит Тарас Кислый, партнер юридической фирмы Arzinger.

Удивляет юристов и срок рассмотрения дела - всего три месяца. Тогда как Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли, основная организация, которая признает обозначения хорошо известными, подобные дела рассматривает в течение не менее полугода. Суд или не смог, или не захотел разобраться в этом деле и тщательно исследовать все доказательства и всю имеющуюся информацию. В частности, судья Вячеслав Бондарь не обратил внимание на то, что лекарственный препарат "Корвалол-Дарница" присутствовал на рынке менее года, и было продано всего 2,5 миллиона флаконов лекарства. А этого критически мало для признания обозначения хорошо известным.

"Приведенные данные о том, что было продано где-то на 20 миллионов гривен продукции и на этом основании знак стал хорошо известным. В фармацевтическом мире это так не работает, продажи на 20 миллионов гривен какого-то средства - это вообще не соизмеримых с тем масштабом, который необходим для того, чтобы установить, что знак стал хорошо известным", - отмечает Тарас Кислый.

И, самое главное, суд не обратил внимание на длительное присутствие на рынке хорошо известного обозначения "Корвалол" по отношению к компании "Фармак". Напомним, название "Корвалол" создали специалисты Киевского химико-фармацевтического завода имени М.В. Ломоносова еще в 1959 году. С 1960-го года начали полноценный выпуск лекарств и с тех пор выпущено более 500 миллионов флаконов "корвалола". В 1996 году компания "Фармак", как правопреемница завода имени Ломоносова, получила свидетельство на торговую марку "Корвалол". 2004 торговую марку "Корвалол" было признано хорошо известной в Украине по компании "Фармак", а в 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли Украины признала хорошо известным обозначение "Корвалол Corvalolum" в отношении компании "Фармак".

"Это обозначение известное настолько, что его можно на законных основаниях признавать хорошо известным. Это означает, что это сотни миллионов проданных упаковок лекарственного средства, это означает, что это даже несколько может и поколений тех людей, которые использовали, используют и будут использовать этот лекарственный препарат. Поэтому это никак нельзя сопоставить с продуктом, который находится на рынке менее 1 года", - рассказывает Дмитрий Таранчук, директор по правовому обеспечению компании "Фармак".

Компания "Фармак" уже обжаловала решение Приморского райсуда Одессы. Вместе с тем, эксперты откровенно удивлены позицией "Дарницы" в этом деле. Компания уже потратила кучу ресурсов на судебные баталии. Этих средств точно хватило бы, чтобы давно вывести свой собственный бренд на рынок. Ведь формула препарата давно в общем доступе. Никакой монополии на нее нет. Защищенная только название - бренд "Корвалол", который был создан и развит компанией "Фармак".