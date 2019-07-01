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Рассказали о 7 полезных свойствах чеснока

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Рассказали о 7 полезных свойствах чеснока
Чеснок содержит редкий природный эфир - аллицин. Фото: из открытых источников

Чеснок считается крайне полезным продуктом, который может влиять на все системы человеческого организма.

В составе чеснока очень много полезных минералов. В нем есть калий, магний, натрий, фосфор, хлор, железо, йод, кобальт, марганец, селен, медь и цинк. Все они необходимы человеку для нормального функционирования систем. Кроме того, польза чеснока определяется многообразием витаминов: В1, В2, В4, В5, В6 и В9, а также С, К, РР.

В чесноке есть редкие элементы. К ним можно отнести природный эфир аллицин — это антиоксидант и антисептик, который придаёт чесноку острый и резкий вкус и запах.

Чеснок полезен как для здоровых, так и для тех, у кого здоровье подорвано. Поэтому стоит обратить внимание на его употребление каждому человеку.

Во-первых, чеснок полезен для пищеварительной системы. Благодаря этому растению желудок лучше переваривает тяжёлую пищу, поэтому во многих кухнях мира его добавляют к мясу и жирным блюдам. Кроме того, чеснок благотворно сказывается на работе печени и желчного пузыря. В последнем увеличивается выработка желчи и уменьшается количество "собственных" жиров печени. А природный эфир аллицин раздражает стенки желчного пузыря и "прогоняет" фермент в ЖКТ.

Во-вторых, чеснок снижает уровень "плохого" холестерина. Это липопротеины низкой плотности, которые транспортируют общий холестерин по клеткам, после чего оседают на сосудах. Тем самым, чеснок позволяет снизить болезни сердца и сосудов, нормализовать давление.

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В-третьих, чеснок препятствует образованию тромбов. Оказывается, как только в кровь выбрасываются тромбоксаны, тромбоциты активно слипаются. Но совокупность веществ позволяет заблокировать процесс образования тромбоксана уже через 1-2 часа после употребления чеснока.

В-четвёртых, чеснок полезен при атеросклерозе. Серосодержащие соединения рассасывают внутрисосудистые тромбы. Регулярный приём растения повысит фибринолитическую активность на 130%.

В-пятых, чеснок — идеальное средство для защиты от рака. Он защищает от свободных радикалов за счёт содержания аллицина. Чеснок позволяет подавить раковые клетки.

Также чеснок способен подавить рост патогенных микроорганизмов. Он может убить бактерии, штаммы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка. Помощником здесь выступает аллицин и серосодержащие соединения.

И наконец, чеснок полезен в плане повышения выносливости. Его ели с древних времен, чтобы увеличить работоспособности. Поэтому для повышения силы можно включить в рацион чеснок — сразу заметите разницу.

Ученые открыли группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.

Исследователи из Университета Аризоны установили, что часть эмоционального центра и миндалины мозга действуют как система контроля, которая дает понять голодные мы или нет.

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