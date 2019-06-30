От чего зависит аппетит

Примерно 70 миллионов людей во всем мире страдают от одного или нескольких расстройств приема пищи. Фото: uanew.info

Ученые открыли группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.

Исследователи из Университета Аризоны установили, что часть эмоционального центра и миндалины мозга действуют как система контроля, которая дает понять голодные мы или нет - сообщает Daily Mail.

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Управление активностью этой отрасли может позволить врачам помочь пациентам, страдающим от расстройств пищевого поведения, восстановить свой аппетит.

Примерно 70 миллионов людей во всем мире страдают от одного или нескольких расстройств приема пищи, к которым относятся: нервная анорексия, нервная булимия, переедание и недоедание.

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