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пятница, 17 мая 2019 16:20

Диетолог поделилась секретами легкого похудения

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Диетолог поделилась секретами легкого похудения
Елена Кален рассказала о правилах похудения. Фото: eva.ru

Диетолог Елена Кален дала несколько советов, как привести себя в форму без угрозы для здоровья.

5 простых правил женщина написала в Instagram.

По словам диетолога, если следовать правилам каждый день, то улучшится состояние кожи и уменьшится вес.

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1. Питание.
Питаться необходимо только тогда, когда чувствуется голод. Лучше выбирать нежирную пищу с низким количеством сахара. Нужно отказаться от спиртного, сладкого и фастфуда.

2. Режим питья воды.
Вода поможет улучшить состояние кожи и нормализовать обмен веществ.

3.Физическая активность.
Начните заниматься любимым видом физических нагрузок. Это может быть прогулка, зарядка, плавание, велосипед или фитнес.

4. Очищение организма и нормализация работы желудка.
Употребление алкоголя приводит к интоксикации организма. Для очищения необходимо принимать сорбенты, отвары трав для улучшения работы почек, печени.

5. Психологическая работа.
Важно разобраться с причинами переедания и лени. Подкорректировать свое поведение и привычки.

Недавно диетолог Елена Кален поделилась самыми распространёнными мифами о похудении.

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