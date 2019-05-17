Диетолог поделилась секретами легкого похудения

Елена Кален рассказала о правилах похудения. Фото: eva.ru

Диетолог Елена Кален дала несколько советов, как привести себя в форму без угрозы для здоровья.

5 простых правил женщина написала в Instagram.

По словам диетолога, если следовать правилам каждый день, то улучшится состояние кожи и уменьшится вес.

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1. Питание.

Питаться необходимо только тогда, когда чувствуется голод. Лучше выбирать нежирную пищу с низким количеством сахара. Нужно отказаться от спиртного, сладкого и фастфуда.

2. Режим питья воды.

Вода поможет улучшить состояние кожи и нормализовать обмен веществ.

3.Физическая активность.

Начните заниматься любимым видом физических нагрузок. Это может быть прогулка, зарядка, плавание, велосипед или фитнес.

4. Очищение организма и нормализация работы желудка.

Употребление алкоголя приводит к интоксикации организма. Для очищения необходимо принимать сорбенты, отвары трав для улучшения работы почек, печени.

5. Психологическая работа.

Важно разобраться с причинами переедания и лени. Подкорректировать свое поведение и привычки.

Недавно диетолог Елена Кален поделилась самыми распространёнными мифами о похудении.