Почти 1,5 тыс. украинцев подхватили коронавирус повторно

В Украине учащаются случаи повторного заражения ковидом. Фото: pixabay.com

В Украине 1360 граждан во 2-й раз заразились Covid-19.

Был причиной инфицирования прежний штамм или новый - этой информацией Минздрав пока не владеет. Такое заявление сделал Роман Родына, генеральный директор Центра общественного здоровья Украины.

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По его словам, о повторных заражениях свидетельствуют данные электронной системы эпиднадзора.

"Антитела действуют как щит от 2 до 4 месяцев. И если человек говорит, что имеет их, то это не значит, что он абсолютно защищен", - добавил Родына.

С 20 марта в Киеве усиливают карантин. В то же время в Украине уменьшилось количество оранжевых зон.