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четверг, 18 марта 2021 11:49

Киев вводит строгий карантин

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Киев вводит строгий карантин
В ночь на 21 марта в Киеве усиливаются карантинные мероприятия. Фото: pixabay.com

С 00:00 ч. 20 марта в Киеве усиливают карантин.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на срочном брифинге.

"Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение: с 00:00 часов 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения. Эти ограничения вводим на 3 недели - до 9 апреля включительно", - сказал Кличко.

Будет запрещено:

- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- работа учреждений культуры - закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы;
- проведение массовых мероприятий - развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других;
- проведение религиозных богослужений, если нет площади помещения не менее 10 кв. м на 1 человека;
- работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;

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Также:

- общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме;
- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе будут автозаправочных станций;
- будут работать детские сады, школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно;
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий;
- частный бизнес должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.

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