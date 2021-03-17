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среда, 17 марта 2021 20:31

В Киеве на футбольные матчи не будут пускать зрителей

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В Киеве на футбольные матчи не будут пускать зрителей
Зрителей не будут пускать на футбольные матчи из-за ситуации с Covid-19.

В Киеве запретили доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

Соответствующее решение приняли чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Больницы наполнены пациентами как никогда.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить" - подчеркнул он.

Стартовые домашние матчи сборной Украины в отборе к Кубку мира-2022 перенесли из Львова в Киев. Матчи против Казахстана и Финляндии национальная команда проведет на НСК "Олимпийский, а не на" Арена Львов ".

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17
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