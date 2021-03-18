В Украине стало меньше оранжевых зон карантина

18 марта в Украине сократили оранжевую зону карантина. Сейчас 12 регионов отнесены к оранжевому уровню эпидопасности. Вчера их было 17.
В красной зоне все еще находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, сообщает Минздрав. 9 областей - в желтой. Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы.
С сегодняшнего дня в оранжевой зоне оказались: Киев, Киевская, Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. Выбыли: Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская. Оранжевая зона вводится, если в течение недели норму будет превышать 1 из показателей красной зоны.
Норма госпитализации на 100 тыс. населения превышена:
Киев - 95,5;
Винницкая область - 131,5;
Житомирская область - 111,9;
Закарпатская область - 97,2;
Ивано-Франковская область - 125,8;
Киевская область - 67,2;
Николаевская область - 95,0;
Одесская область - 64,5;
Хмельницкая область - 89,1;
Черновицкая область - 98,0.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.
Комментарии