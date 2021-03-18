В Украине стало меньше оранжевых зон карантина

18 марта в Украине сократили оранжевую зону карантина. Сейчас 12 регионов отнесены к оранжевому уровню эпидопасности. Вчера их было 17.

В красной зоне все еще находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая, сообщает Минздрав. 9 областей - в желтой. Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы.

С сегодняшнего дня в оранжевой зоне оказались: Киев, Киевская, Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. Выбыли: Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская. Оранжевая зона вводится, если в течение недели норму будет превышать 1 из показателей красной зоны.

Норма госпитализации на 100 тыс. населения превышена:

Киев - 95,5;

Винницкая область - 131,5;

Житомирская область - 111,9;

Закарпатская область - 97,2;

Ивано-Франковская область - 125,8;

Киевская область - 67,2;

Николаевская область - 95,0;

Одесская область - 64,5;

Хмельницкая область - 89,1;

Черновицкая область - 98,0.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.