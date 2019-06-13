Почему потливость может быть опасной для здоровья

Пот - нормальная реакция нашего тела, помогающая регулировать температуру и понижать ее, когда становится жарко.

Но некоторые люди страдают от сильной потливости, которая возникает даже в незначительных случаях. Мокрые майки и влажные ладони сопровождают их независимо от погодных условий или их активности.

Почему мы потеем

Потоотделение прежде всего физиологический механизм. Пот — часть системы терморегуляции. Он выделяется, когда соответствующие отделы мозга (так называемый центр терморегуляции) фиксируют повышение температуры тела или температуры окружающей среды. Потовые железы получают нервный импульс, заставляющий их протоки интенсивно сокращаться, впитывая влагу из окружающих тканей и выбрасывая её наружу. Так на поверхности кожи образуется пот. Затем он испаряется. И этот процесс снижает температуру кожного покрова, а вместе с ним, благодаря кровотоку, и организма в целом.

По поверхности нашего тела неравномерно распределены от 2 до 4 миллионов потовых желез. Их концентрация выше под мышками, в паховых складках, на ладонях, ступнях и лице.

Потеть необходимо каждому. Недостаточная потливость (ангидроз), когда по тем или иным причинам потовые железы выносят на поверхность кожи слишком мало влаги, может быть чревата перегревом и тепловым ударом.

Чрезмерная потливость (гипергидроз) с физиологической точки зрения не то чтобы страшна, но приносит серьезный психологический дискомфорт. Который особенно неприятен, если излишки пота еще и пахнут.

Почему люди потеют, даже когда не жарко

Усиление потоотделения в жару либо при физнагрузках понятно. Однако существуют состояния, повышения температуры при которых нет, а чрезмерная потливость - есть. Такой пот, появляющийся без перегрева, называют холодным.

Почему нас бросает в пот без перегрева

1. Сильные эмоции или стресс

Сильные эмоции и переживания наш мозг трактует как сигнал приближающейся опасности и мобилизует организм. Симпатическая нервная система и запускает процедуру терморегуляции заранее, награждая вас внешне абсолютно спокойного влажными ладонями и вспотевшей спиной.

2. Употребление острой пищи

Работа потовых желез резко усиливается при употреблении богатых специями (горчицей, хреном, красным и черным перцем, карри, луком, чесноком, кориандром, имбирем) блюд. Также покрываться испариной нас нередко заставляет алкоголь. Такой тип потения называют пищевым потоотделением.

3. Некоторые заболевания

Потливость нередко сопровождает болезни, связанные с повышением температуры. Например, ОРЗ, грипп, ангину, всевозможные инфекции. Внезапно же выступающий холодный пот может быть побочным эффектом, в частности:

Гипогликемии (резкого снижения уровня сахара в крови).

Приема синтетических гормонов щитовидной железы.

Приема некоторых видов обезболивающих, включая морфин.

Всевозможных болевых синдромов.

Рака.

Обратиться к врачу стоит, если вместе с усилившейся потливостью вы наблюдаете следующие симптомы: боль в груди, сильное головокружение, сложности с дыханием. Они могут свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем. Также поводом для обязательной консультации с медиком является постоянная потливость, не прекращающаяся в течение суток и более.

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4. Курение

Помимо прочих неприятных эффектов, которые оказывает на наш организм никотин, он еще и стимулирует производство ацетилхолина. Это химическое соединение в том числе заставляет активнее работать потовые железы. Много куришь — больше потеешь.

5. У женщин — беременность или менопауза

Гормональные колебания, связанные с вынашиванием ребёнка и климаксом, также нередко сопровождаются повышенной потливостью. И это естественный процесс.

Почему пот пахнет

Потовые железы не одинаковы. Существует два их вида, которые образуют пот принципиально разного состава.

Эккриновые железы

Эккринные потовые железы, которые в большом количестве (75%) располагаются по всему телу и активно работают уже с рождения. Вырабатываемый ими пот не имеет цвета и запаха, поскольку на 99% состоит из воды. На поверхность он выводится через специальные протоки, внешне похожие на мельчайшие поры. В нормальных условиях эккриновые железы выводят около 0,5 л влаги ежедневно. Но при жаре, физической активности, стрессе и так далее объём пота может достигать 10 л в день.

Именно благодаря эккриновому поту дети, даже если они носятся по жаре и оказываются насквозь мокрыми, запросто могут обходиться без антиперспирантов и душа в течение дня. Функцию терморегуляции система потоотделения отрабатывает на отлично, но при этом совершенно не пахнет.

Апокриновые железы

Их примерно 25% от общего числа потовых желёз. Они крупнее, чем эккриновые, и располагаются лишь на строго определенных участках кожи: в подмышечных впадинах и складках паховой области, на лбу и волосистой части головы. Активизируются апокриновые железы лишь после достижения полового созревания.

Производимая ими влага выбрасывается на поверхность кожи не напрямую, как в случае эккриновых желез, а в волосяные фолликулы. Так, поднимаясь по волоскам, на коже выступает апокриновый пот - молочного цвета липкая жидкость, в которой, помимо воды, содержится внушительная доза жиров, белков, гормонов, летучих жирных кислот и других органических соединений.

Считается, что именно этот вид пота во многом определяет специфический запах каждого человека. Кстати, другое название апокриновых желез — железы полового запаха.

Смешиваясь с бактериями, живущими на поверхности кожи, становясь для них хорошей средой для размножения, питательный апокриновый пот (если его не смывать) приобретает резкий неприятный запах.

Но даже если вы будете принимать душ каждые 20 минут, от полового запаха вам не избавиться. По крайней мере, до тех пор, пока с возрастом репродуктивная функция не начнёт угасать, попутно "закрывая" апокриновые железы.

Что делать, чтобы не потеть

Полностью избавиться от пота вам не удастся: как минимум нормальные пол-литра испаряться с вашей кожи так или иначе должны каждый день. Испарение пота позволяет вашему телу функционировать в нормальном температурном режиме. Единственное действие, которое важно предпринимать в подобных ситуациях, — это пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживания.

Некоторые продукты могут уменьшить количество выделяемого пота и успокаивать чрезмерно активные потовые железы. Чаще всего это продукты, которые не нагружают нашу пищеварительную или нервную систему: молочные продукты и сыр, миндаль, бананы, молочная сыворотка, овощи и фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, виноград, дыня, брокколи, шпинат, цветная капуста, сладкий перец, баклажан), оливковое масло, овсянка, зеленый чай.

Если потоотделение слишком интенсивное, используйте дезодоранты, в которых повышено содержание хлорида алюминия. Такие антиперспиранты существенно сокращают количество выделяемого пота даже в жару. Ранее утверждалось, что средства, содержащие соединения алюминия, могут вызывать рак молочной железы, но, проведенные исследования подтвердили, что это не так. Если запах пота появился, а вы не можете в этот момент принять душ, то вытрите подмышки обычными влажными салфетками, а затем нанесите любой антибактериальный гель для рук. Он поможет убить бактерии, вызывающие неприятный запах. Перекись водорода является прекрасным антисептическим средством, которое помогает спастись от неприятного запаха пота и которое борется с бактериями. Добавьте в полстакана воды 1 чайную ложку перекиси водорода. Наносите на сухую и чистую кожу подмышек каждое утро.