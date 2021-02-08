Почему эпидемия в Украине легче, чем в Европе - объяснение медика

Украина эффективно борется с коронавирусом благодаря медицине. Фото: pixabay

В Украине уменьшилось количество случаев коронавируса в то время, когда в Европе оно выросло.

Причиной успеха является эффективная медицина, пишет врач Евгений Дубровский на странице в Facebook.

По его мнению, несмотря на критику нашей медицины, она не только выдержала, но и справилась с огромным количеством больных коронавирусом.

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"Меня это тоже удивляет. Слежу за новостями, общаюсь с коллегами из-за рубежа, и все говорят о тамошнем жестком карантин. Скорее всего, они еще не переболели в таком масштабе, как мы. У них переломный момент еще не наступил. Кроме того, несмотря на всю критику нашей медицины, она не только выдержала, но даже показала образец, что делать с такими масштабными эпидемиями", - рассказал Дубровский.

Еще он отметил важность семейных врачей, которые боролись с эпидемией. Врач считает, что благодаря им страна выстояла.

"Многие украинцы имели доступ к врачу. Госпиталь без направлений и справок принимал по обращению пациента огромное количество пациентов. Тяжелых мы госпитализировали без исключений. И хотя я являюсь противником дистанционного лечения - это неправильно и малоэффективно - большой процент больных был сориентирован и пролеченный семейными врачами без осложнений амбулаторно. Хотя были и серьезные недостатки и халатность. Честь и уважение высокопрофессиональным адекватным семейным врачам. Наибольший груз упал именно на них", - поделился врач.

За последние сутки в Украине обнаружили 2141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 130, медработников - 71. Всего, по состоянию на утро 8 февраля, имеем 1 247 990 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 23 644 летальных. 47 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 075 743 пациента, из них за последние сутки - 2697.